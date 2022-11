Martin France a jeho dvoupokojový tvůrčí domov

Přesto balkon posloužil, v době snad už minulé, jako pódium pro kamarády zpěváky a zpěvačky (Hanka Křížková, Magda Malá, Milan Drobný…), které k sobě pozval a společně uspořádali koncert „Zpívání z balkonu“ pro sousedy.

„Lidi nám mávali z oken i balkonů, tleskali a navzájem si připíjeli na zdraví,“ vzpomíná náš hostitel, který je na návštěvy zjevně zvyklý a proměny obýváku v zázemí pro účinkující nelituje.

„Dokonce to jedna televize stačila natočit, aniž bych je pozval – a ještě mi zavolali, že to budou vysílat. Ale je fakt, že při velikosti našeho i okolních domů a počtu oken jsme měli docela solidní návštěvnost,“ usmívá se při vzpomínce Martin ještě po roce.

Malešické věžáky byly původně projektovány a vystavěny jako poliklinika s ordinacemi. Proměna na byty se zdařila.

Prostor pro pohodlí

Rodák z Horního Slavkova od šesté třídy žil s rodiči v České Lípě. V hlavním městě už stačil vystřídat nejednu adresu. Naposledy obýval opravdu malou garsonku ve Vršovicích.

„I když je ložnice také malá, jsem rád, že to tu bylo takto dobudované, a ještě se mi tam vejde pracovní stůl s místem na počítač – moje kancelář.“ Omezenou plochu vyvažují vestavěné skříně v předsíni i v ložnici – pod stropem podél celé stěny. „Zařizoval jsem si to tady podle svého a postupně. Kuchyňská linka tu už byla. Asi bych ji rád vyměnil, ale teď to opravdu nehrozí…“

Přírodu a „rozlet“ si Martin už od dětství rád užívá na kokořínské chalupě rodičů. „Jezdíme tam opravdu dlouho a původně to byl seník vedle roubenky, ze které jsme udělali chalupu. Ne že bych byl nějaký zdatný zedník, ale táta mě hodně naučil a ve starém bytě jsem si podle jeho návodu sám do rána obložil i koupelnu,“ usmívá se autor vlastních písniček (má z poslední doby dva nové singly, ale ani on nemá nyní potřebu vydávat své šesté album na CD), s tím, že Praha mu vyhovuje hlavně pracovně.

Plány na potom

„Dneska si dovedu představit i vzhledem k profesi a současným možnostem propojení po sítích, že bych mohl žít i jinde. Ale už si také připouštím, že přibývají roky, a vím, jak je dobré být v blízkosti doktorů… Stěhování opravdu neplánuji a člověk musí myslet dopředu. Vím to i od kolegů. I Jirka Krampol se vrátil z Okoře do Prahy. Naši mají barák se schody a také to budou muset řešit, než jim bude osmdesát…“

Martin France je sám sobě manažerem a s kolegy ještě produkuje akce na klíč. „Několik lidí po mně chtělo, abych dělal manažera i jim, ale na to opravdu není v kultuře doba. Přesto mě samotného překvapilo, že příští rok pořádáme už pětadvacátý ročník písničkového festivalu – dříve na hradě Houska, dnes Noc s hvězdami na zámku Zahrádky.“

Ostatně je to už také pár let, co si nechal ostříhat dlouhé vlasy, které nosil i kvůli tomu, že tehdy hrál v muzikálu Vlasy i Dracula. Změnu střihu mu přinesl muzikál Pomáda. „Přiznávám, že to pro mě byla úleva,“ dodává bývalý člen taneční skupiny Shock s tím, že radost ze změny image měl i jeho táta.

S Ivetou Bartošovou účinkoval na pódiích dva a půl roku a u ní také začal zpívat. Svého času půl roku doprovázel i Karla Gotta.

Časté cestování autem provází jeho kariéru už dlouhé roky včetně prostojů na brněnské dálnici a svědectví mnoha nehod, tragických nevyjímaje.

To vše ho přivedlo i ke spolupráci s Nadačním fondem Kryštůfek, takže i v předsíni má hračku – plyšového záchranáře Kryštůfka. Děti takové dostávají v sanitce, aby se odreagovaly od traumatu.

Pohoda na pohovce

„Po návratu z cest si to doma užívám. Kolikrát se tu zavřu a ani se nemusím s nikým vidět. To dokážu i vypnout telefon. A pro ještě větší pohodu jsem si koupil elektrický krb a pohled do jeho záře, byť umělé, mě tu uklidňuje. Navíc se dá nastavit na opravdové vyhřívání, takže si mohu kdykoli podle svého přitopit. I když tuhle zimu nevím… Rád jsem, třeba i s návštěvou při skleničce vína, na balkoně. Takže začínám uvažovat, že bych si nad něj nechal přimontovat markýzu, ale nevím, jestli to půjde.“

Po dvouletém obývání se už zabydlel a stěhování mu připomíná historka, jak si objednal prostornou sedačku a dovezl ji jeden stěhovák, kterému musel pomoci s vynesením po schodech do šestého patra.

„Rvali jsme ji do výtahu, ale nevešla se. Vůbec mě tenkrát nenapadlo, že vedlejší výtah je o něco větší…“