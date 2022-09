Domácí i zahradní labyrint Zdeňka Mahdala

„Ještě, než jsem se pustil do rekonstrukce interiéru, tak odsud odvezly desítky náklaďáků tuny zeminy, protože svah za domem sahal až k samému zápraží,“ ohlíží se za budovatelskými začátky Zdeněk Mahdal, který za svůj život vystřídal adresy od rodné Moravské Třebové, přes divadelní štaci třeba v Plzni („Tam jsem zrekonstruoval vlastníma rukama tři byty od 1+1 po třípokoják. Po zkoušce v divadle hezky do tepláků a bourat zeď… Po roce 89 jsem si řekl: A dost - vše nechám na odbornících…'“) až po jeho pořád ještě oblíbené současné bydliště, kterým je vlastně vesnice v Praze (a díky excentrickému starostovi) známá i daleko za jejími hranicemi.

Nedávno soukromá firma v chráněné oblasti koupila zatopený lom, vypustila ho novým potrubím do potoka a plánuje tam zřídit skládku odpadu, z čehož prý budou pro někoho velké zisky. Jestli se to dotáhne, tak nám budou pod okny jezdit popelářské vozy po rozbité silničce…

V původním domě měnil odstraněním příček dispozici přízemí, teráska nad garáží u štítu domu poskytuje další zázemí i se schody do zahrady, takže je stavení vlastně takovým labyrintem s několika vstupy ze zahrady. Dortovou šlehačkou je zimní zahrada s prosklenou i střechou. Nejvyužívanější místnost!

„Dělala nám to - ve finále k naší spokojenosti - firma až z Hodonína. Ale když dokončili práci a odjeli, zjistil jsem, že nemohu otevřít hlavní dveře do zahrady. Tak jsem jim hned volal, že nemůžu ven. Poradili mi, ať použiju ty boční, a že to přijedou opravit. Stěna s dvoukřídlými dveřmi je tak dlouhá, že se horní, kovová konstrukce prověsila a tlačila na dveře. Tak tam přišroubovali další nosný trámek a vše už funguje dobře…“