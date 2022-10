Rodinná přehlídka dovedností kutila Pepy Libického

V podkroví se samostatným vchodem si se ženou vylaďují bydlení i pro Pepova syna z předchozího manželství, který sem také rád jezdí, a už i on se projevuje jako zručný doveda. Ono to tu jednou bude, včetně zahrady, takové rodinné muzeum Pepových dovedností, protože právě tady natáčí mnohé do svého pořadu.

V době vysílání jubilejního, stého dílu jsme mohli na místě vidět už hotovou kuchyňku s mramorovým obkladem v bývalých chlévech přebudovaných na letní domek s místem i na přespání.

Hned vedle je venkovní sprcha u koupacího jezírka a další jednotlivosti, které také známe z pořadu. Do práce to náš hostitel věru nemívá daleko!

Vojtěch Haluza znovuzrodil Uměleckou zahradu Zahrada

Život kutilský

„Domů jsem se vrátil jak ten Honza, co v pohádkách vyrážel do světa za zkušenostmi,“ usmívá se Pepa Libický a potvrzuje, že se mu dnes hodí dosavadní pracovní zkušenosti.

„Vystudoval jsem stavební průmyslovku a po nástupu do prvního zaměstnání - tady v Dobříši - mě majitel firmy poslal k lopatě, ať poznám vše od píky. Dodnes jsem mu vděčný,“ vzpomíná bývalý dýdžej i moderátor, který se před lidmi nikdy nestyděl vystupovat a producentské aktivity také dnes zúročuje.

Kutilské rady Pepy Libického naleznete také na Streamu Kutilské rady, tipy a návody naleznete také na internetovém portálu Stream v pořadu Libovky Pepy Libického. V každém díle se Pepa věnuje výrobě jednoho výrobku nebo kutilského projektu – například pokládce kamenné dlažby pod pergolou, položení podlahy z terasových prken, výrobě stylové kuchyně ve venkovském stylu apod.

„Jsem si režisérem, scenáristou a někdy i kameramanem,“ konstatuje dvaapadesátiletý všeuměl. Pochvaluje si ostatně i svůj věk, i když připouští, že s tou energií už to není jako dříve - mimochodem z něho přímo vyzařuje. I při našem povídání mezi natáčením (na střeše dílny přibývají zrovna fotovoltaické panely).

Život v pestrém pracovním tempu ho baví. Aktivním odpočinkem od všeho jsou pro něho prázdniny na moři na motorové jachtě.

„Když jsem ve štítu domu vyrazil otvor až k podlaze, tak se sousedi divili. S dnešním venkovním schodištěm je všem jasné, že je to náš samostatný vstup. No a proč se v dalším natáčeném dílu věnujeme právě energii ze slunce, je také jasné.

Bára Jánová chalupaří nad soutokem Bydlení

Ale mě celkově baví pracovat s materiály, které nezatěžují životní prostředí, jsou recyklovatelné nebo vyrobené ze starých, vysloužilých věcí. I z těch, které původně měly třeba i úplně jiné využití,“ přechází do vážnějšího tónu náš průvodce po zahradě a podkrovním bytě.

Ostatně i koupací jezírko je biotop s cirkulující vodou bez ošetřování chlórem. Pohodu místa umocňuje i fakt, že zahradu nepřetíná plot oddělující nejbližší sousedy - bydlí tam totiž jeho sestra.

Inspirativní cesta i cíl

„Někdo si řekne: No jo, ten si doma všechno opraví a udělá během natáčení… Ale kdyby si to někdo zkusil, tak zjistí, že to není až taková pohoda. Je ale pravda, že mě na pořadu baví, že je to opravdová realita, kdy věci skutečně během natáčení vytvářím. Samozřejmě natáčení při práci i zdržuje, překáží natáčecí technika. Jistě, je v tom i kus herectví, u kterého se ale nesmíte upejpat - hlavně musíte něco vyrobit. Inspiruji jednak hotovou věcí, ale také ukazuji řadu postupů a divák, ať si vybere vlastní cestu.“

Z Dobříše odešel na školu do Kladna, pak žil v Praze. „Nasbíral jsem zkušenosti a tzv. s plným rancem právě těch zkušeností jsem se rád vrátil. Utíká to a už tu zase trvale bydlím od roku 2019. Život se tak nějak vyvíjí sám. Hledal jsem dílnu, kde bych mohl natáčet. Dojíždění mě nebaví. Pak mi došlo, že ji mám vlastně doma. Navíc tou dobou táta už nemohl řídit, takže se prodalo jeho auto a dílna byla na světě! Společné bydlení nám vyhovuje. Z nevyužité půdy jsme udělali bytovku. A zakryli otvor v podlaze pro vstup z přízemí,“ dodává s lehce šibalským úsměvem. Vzájemná blízkost i soukromí vyhovují všem.

Martina Hudečková jezdí na chalupu za svým dětstvím Jak bydlí VIP

Celý dům čeká přeměna vytápění na jiný zdroj - tepelné čerpadlo svépomocí. Lze odhadnout, že proces zaznamenají i věrní diváci Pepova pořadu…

„Dnes už existují kompletní sety, které si dokáže namontovat a s pomocí elektrikáře zprovoznit a zapojit i laik.“

Proměny vkusu kus od kusu

„Vždycky mě bavilo recyklovat a dávat novou šanci starým věcem. A zrovna tak, když už něco nevyužiji, pošlu to dál. I když měním dlažbu, protože chci po čase změnit design celého prostoru, tak tu vykopanou dlažbu odvezu firmě, kde jsem ji koupil, a oni ji po rozemletí zase použijí na novou… Navíc se posouvají i technologie.

Foto: Per Hloušek, Právo +15

Na druhé straně, třeba na zahradách se mluví o módních směrech, ale tak to už dělaly naše babičky. Přičemž se nezříkám pomoci strojů. Je důležité skloubit technické vymoženosti s přírodou. Neničit ji. A to je tenký led. Nic by nemělo být na úkor něčeho jiného.

A pak co s odpadem? Dnes se ukazuje, že největší objem odpadu je z novostaveb, ve kterém je všechno - suť, plasty, elektroinstalace. Stavebník si zaplatí odvoz kontejneru na skládku, ale co dál. Recyklovat!“