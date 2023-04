Karel Zima: herec zahradníkem

V přízemním čtyřpokojovém bytě se zahrádkou k dispozici si tu žijí jako na venkově. Během posledních měsíců se jednapadesátiletý herec rád stával kutilem a na společném dvorku, který si po dohodě s majitelem domu vzal do parády, se proměňuje na zahradníka – vizionáře.

„Dlouhodobý a finančně dostupný podnájem jsme našli díky známým a naštěstí v době, kdy se v domě z roku 1939 prováděla kompletní rekonstrukce. Ze dvou malých bytů pro nás vznikl jeden kompletně zmodernizovaný. Nad námi jsou ještě dva byty. Ještě jsme si stihli říci, jaké chceme podlahy, a částečně i upravit dispoziční řešení a umístění kuchyňské linky, kterou jsme si také sami vybrali. Výhodou bytu je i to, že má okna do tří stran. A nejmenší pokojík, který bude dětský, má navíc okno do klidné zahrady za domem,“ pochvaluje si náš hostitel.