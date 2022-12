Jakub Smolík ze Smolíkova má štěstí

Ale měl to tak vlastně vždy, protože rodinný dům vybudoval v rodné vesnici ze staré stodoly a během toho ještě na pozemku boural staré, zděděné stavení. „To byly roky, kdy jsme s Péťou žili v pronajatém bytě, ráno jsem dojel pro zedníky, odpoledne jsem se osprchoval a jel ze stavby na koncert…“ To ho ještě posluchači vnímali - nejen z obalu desek - jako romantického kovboje.

„Na koni jsem přestal jezdit po posledním pádu, kdy mi došlo, že motorka se přece jenom ovládá spolehlivěji,“ usmívá se Jakub s tím, že vztah k motorkám podědil i jeho devítiletý syn Kubík, který se věnuje Free Style Crossu. Z provádění nácviků akrobatických skoků na motokrosové motorce a na rampě maminka nadšená prý není, ale Jakub hrdě synka na tréninky doprovází a má radost z jeho prvních pohárů. („Ale taky se o něj už hodně bojím. Ale zalíbilo se mu to a chce být mistr světa - má takové trenéry včetně Petra Piláta."). Naproti tomu dcera Petruška při studiu, nejraději jazyků, účinkuje v muzikálech. Mají to u Smolíků pestré!

Rodná hrouda a pozemky

Slavný žokej Vlasta Smolík, který tragicky zemřel před téměř třiceti lety, byl Jakubův bratranec a pocházel z dvanácti dětí. Všichni ze stejné vesnice - Hradové Střimelice. „Takže by se to tu mohlo jmenovat i Smolíkov.“

Bohužel v tomto roce přišel Jakub krátce po sobě o rodiče, ale kořeny tu má o to hlouběji zapuštěné. Na dohled od domu nedávno koupil hezkou parcelu. „Jednou se bude třeba hodit dětem a teď tam mám plechovou dvougaráž a zázemí i pro motorky a zahradní techniku. Jsem tam tak často, že si ji právě zevnitř zatepluji polystyrenem, abychom tam mohli být i v zimě. Když si firma řekla, kolik by za tu třídenní práci ve třech chtěla, tak jsem se s nimi rozloučil a pustil se do toho sám.“

K zahradě s domem před časem od sousedů za silnicí dokoupil i malý pozemek se stodolou. Tu proměnil na muzeum své sbírky motorek!

Ale nejvíce práce (i v poslední době) se odvedlo na dostavbě bydlení.

Moderní s původním

Moderní dostavba se doplnila s vesnickým domkem a rukopis architekta Jana Topinky se propojil s vkusem a zájmem rodiny. Zimní zahrada - obývák s krbem - se stala novým centrem rodinného života. Děti tak získaly každý svůj pokoj, a ještě šatnu v podkroví. Z bývalého obýváku za kuchyní je prostorná ložnice. Chytrou přístavbou vznikl i nový a pohodlný vstup do domu - dlouhá chodba se skleněným stropem a stěnou skrývající vestavěné skříně. Báječné řešení!

„S panem architektem jsme se skamarádili velmi rychle - je to nový soused. Z bývalé obecní školy si udělal skvělé bydlení. I tam propojil moderní prvky s původní architekturou. Svěřil jsem se mu i se svou představou o předělání stodoly na muzeum motorek. A on mi na to řekl, že mi to nakreslí celé. Udělal to k mé radosti a je to znát,“ pochvaluje si Jakub naplnění dalšího snu a konkrétních plánů.

Foto: Petr Horník, Právo +15

Prostor pod střechou stodoly nabízí citlivě upravenou plochu pro vystavení několika veteránů. V přízemí je vedle dalších exponátů a zaparkované cestovní Jakubovy motorky zázemí včetně kuchyňky a koupelny s WC. Jestli je snem nejednoho chlapa útulná dílna, tak tohle je na „trucování“ přímo ráj na zemi, který stojí za to vidět! I když muzeum není pro širokou veřejnost.

„Hodně mých kamarádů muzikantů, za ty roky, co se známe, prokouřilo a propilo spoustu peněz. Já si kupuju staré motorky, které nechávám zrenovovat. Jednou to třeba ocení i moje děti,“ dodává s uspokojením Jakub a případným dědictvím myslí i vzácnou kytaru, kterou pořídil nedávno - také sběratelský kousek, který na koncerty nevozí.

Na cestě domů

„Koncertů je naštěstí hodně. Po celé republice. Ale vždycky se vracím spát domů.“

Aby toho neměl málo, tak se stará i o kus lesa od strýce. „Je to starost, ale jsem dneska rád, protože si tam nařežu dříví pro svoji potřebu. Vezmu motorovou pilu a jdu… Minule jsem raději vzal jako dohled i Péťu - po říznutí motorovkou snadno vykrvácíš -, ale celou dobu koukala do mobilu, tak nevím,“ směje se pracant - zpěvák nejen romantických balad.

Ve vzpomínané garáži má pro změnu i traktůrek, na který v zimě zase nasadí radlici a bude odstraňovat sníh z chodníků i u okolních domů. Lze mu věřit, že to tu má rád. „Kolikrát se mi nechce ani nikam jezdit. A mám tu pořád co dělat i ukázat kamarádům, motorkářům.“ Přesto si pořád ještě - před pár týdny třiašedesátiletý Jakub - zajede do Prahy na trénink thaiboxu. „Ale někdy se, třeba po práci na cirkulárce, cítím unavený.“