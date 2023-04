Wohnout a zálesák Jan Homola je závislý na přírodě

„Příroda je tu pomalu jako na Šumavě a prostředí jsem už znal. Rodiče mívali chatu nedaleko a brácha je v sousední vesnici. Přesto to pro nás byla životní změna i výzva. Ale děti se tu už narodily a zvykly si i dojíždět do školy. Jen ráno dceru doprovázím k autobusu, protože teď je v okolí spousta divočáků.

Naposled jsme nahradili prohnilou terasu novou na zděném základu, takže jsme pod ní získali další úložný prostor a na podlahu už jsme použili exotické dřevo, které by nás mělo přečkat. Místo zábradlí jsme nechali dovézt velké truhlíky z betonu,“ vypočítává Honza s tím, že práce rukama se nebojí ani jako kytarista. I když se vyhýbá práci s elektřinou a točivým pilám. Není to tak dávno, co se zranil motorovou pilou – přeřízl si šlachy na prstě tak, že musel změnit techniku hraní na kytaru.

„Bydlel jsem v pražských (Spořilově, Michli) pronájmech tak dlouho, že už jsem to chtěl řešit. V této lokalitě měl chatu i děda, tak mi došlo, že bychom v tom mohli pokračovat také. Prostorově nám to tu také stačí. Ženě zvlášť vyhovuje, že je vše rychle uklizeno, a já vlastně žádné nároky ohledně životních podmínek nemám. Jen potřebuji místo na nástroje…

V týdnu to má „do práce“ Honza pár metrů přes zahradu. „Baví mě tvořit, ale klidně do šuplíku (to mám po dědovi i po tátovi). Měl jsem to tak vždycky, protože mě pak už nebaví se o výsledek starat a propagovat ho. O obrazy se mi poslední dobou stará skvělá kurátorka, a to mi vyhovuje,“ pochvaluje si současnost s tím, že z minulosti mu zůstal i vztah k celoročnímu vandrování a spaní v lese.