Pestré bydlení Světlany Nálepkové

Na stejném pozemku, pár kroků od zápraží, jeřáby posadily kontejnery přebudované na pohodlné bydlení s veškerým příslušenstvím i společenskou místností. Kdyby to nebylo tak blízko – mohla by tam naše hostitelka jezdit na víkendy.

To je samozřejmě nadsázka, ale v obci Zdejcina nad Berounem je tak hezky, že by byla pomalu škoda odsud odjíždět. Tedy pokud to není k moři (paní Světlana má na Kanárských ostrovech k dispozici vlastní bydlení) nebo do Indie, kde naše hostitelka našla novou energii, inspiraci i učitele.

Výhledy z nadhledu

„Nevyužitá stodola na parcele tak dlouho chátrala, až bylo jasné, že její záchrana by byla příliš nákladná a vlastně i nepotřebná. Nechali jsme ji zbourat a vznikl útulný a přitom moderně vybavený prostor, kterému říkáme výhledna. Samozřejmě se i tady vyskytly problémy jako na každé stavbě, ale jinak se potvrdily výhody montované stavby z přebudovaných lodních kontejnerů. Pořádám tu semináře s možností ubytování a ráda se tu setkávám i s přáteli,“ pochvaluje si nový životní rozměr zpěvačka, která je vlastně i podnikatelkou se zkušenostmi, dokonce mezinárodními, s pronajímáním prostor turistům.

„Styl interiéru jsem si vymyslela sama a většinu nábytku i natřela. To jsem si vždycky zničila ruce, protože to znamenalo nábytek zrenovovat, natřít a zase přebrousit a přetřít, aby získal patinu,“ přibližuje svoji další dovednost, když si během návštěvy potvrzujeme, že prolínání stylu zařízení doma a ve výhledně není náhodně podobné.

Ostatně (nejen) interiérový „rukopis“ Světlany Nálepkové si oblíbila i její dcera, která bydlí s rodinkou v podkroví starého stavení (jak už vědí naši pravidelní čtenáři).

„Různé výjezdní kurzy jsem dělávala už dříve, ale bylo to tak organizačně i finančně náročné, že jsem si uvědomila, jaká bude výhoda zařídit se tady. Měli jsme i jiné nabídky lákavých projektů, které byly zjevně podceněné a jistě by se ve výsledku ještě více prodražily, o starostech navíc nemluvě.“

Absenci uměleckých produkcí v minulých letech tak paní Světlana proměnila na zhmotnění plánů a další proměnu zhodnoceného pozemku vysoko nad Berounkou. I Buddha na velkém obraze se ze zdi spokojeně usmívá.

Mimo komfortní zónu

Světlana sama neví, jak vše stíhá. Ale k počtu jejích hudebních alb přibyla i nahrávka jen pro určitý okruh posluchačů – Mantra 9. („Tomu, co je za vším, tomu, co je za tím vším, osvícení, věnuji svůj zpěv.“) Odkazuje na starodávné indické spisy, kdy si buddhisté mantry předávali pouze ústně s důrazem na přesnost intonace, výslovnosti a melodie.

Zkušenost se životem třeba v Nepálu není přenositelná pro každého ve středoevropském prostoru. Ale naší hostitelce se to už pár let daří.

„Před lety jsem měla natolik těžké životní období, že jsem přemýšlela, jestli skočit z mostu, nebo začít se sebou něco dělat. Potkala jsem se s regresní terapeutkou a ta mě navedla na tuto cestu sebepoznání. Vycestovala jsem (jako dobrovolník do české školy) i do Malého Tibetu. Do Ladaku, který mi opravdu přetočil život naruby. Už proto, že se dostanete mimo komfortní zónu. Myslela jsem si, že je to tam pro mě k nesnesení a že už se tam nikdy nepodívám.

Za čtyři měsíce mi doma vše došlo a koupila jsem si zase letenku s tím, že potřebuji vstřebat více a podstoupit i to nepříjemné nepohodlí. Potkala jsem se opět s učitelem buddhismu a meditace. Je velmi zábavný a semináře v angličtině a dobu v klášteře jsem prožila ke své radosti dobře. Opravdu jsem si uvědomila, že nacházím odpovědi na své otázky.

Nebyla to jednoduchá cesta, ale doma jsem do svého života začala zařazovat, co jsem se naučila, a studovat další knihy. Učitele z tamního semináře jsme začali zvát k nám a už jsem v tom jela,“ vzpomíná na nedávné roky naše hostitelka.

Přidala si i kvalifikaci na cvičení hatha jógy a zdravého životního stylu a pokračovala ročním seminářem u pana doktora Freje. „Navštěvovala jsem i buddhistické centrum na Slovensku, kde přednáší jeden z mála lamů v Evropě…

Celé je to o tom, že jsem nejprve hledala řešení pro sebe, až jsem zjistila, že opravdu mohu zkušenosti předávat dalším lidem. Nakonec jsem v říjnu získala po ročním studiu certifikát ze školy elitních koučů Vladimíra Ekarta. A budu pokračovat další rok už jenom kvůli lidem, s kterými se tam zase sejdu.“

Vánoce po roce

Ani naše návštěva v předvánočním čase nemohla proběhnout bez myšlenek na vzácný čas setkávání.

„Oslavování Vánoc jsem poslední dobou změnila, ale ne kvůli buddhismu,“ usmívá se paní Světlana.

„O svátcích muselo být u mě doma všechno dlouhé roky dokonalé, nazdobené, dárky, navařeno pro celou rodinu a návštěvy… Pokračovali jsme v tom i po přestěhování před lety z Prahy sem: Velký strom, tři hodiny rozbalování dárků, přijížděl i Michal (Nesvadba, otec jejich dcery – pozn. aut.) se svojí rodinou, aby si to Pepča užila. Navíc mívám i já v prosinci nejvíce koncertů, takže jsem po svátcích vždycky odpadla a vzpamatovávala se z únavy.

Před dvěma lety jsem si řekla, že už to tak nechci, i když jsem si to do té doby užívala. Žádný velký strom, vyvařování, pečení, shon… Takže odjezd do bytečku na ostrově Fuerteventura. Pravda, nadcházející svátky jsem kvůli vnoučatům zase doma, ale na přelomu roku už budu v teple,“ usmívá se nad adventním svícnem Světlana (jinak matka představená v muzikálu Sestra v akci uváděném v Hudebním divadle Karlín). Když je život pestrý, tak je život pestrý…