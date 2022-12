Volkswagen slibuje kvalitativní ofenzivu, plánuje elektrický golf i tiguan

Výroční setkání akcionářů koncernu Volkswagen AG odhalilo některé novinky ve směřování koncernu do budoucna po letním nahrazení předsedy představenstva Herberta Diesse dosavadním šéfem Porsche Oliverem Blumem.

Zprávy o tom, že značka Volkswagen chce zlepšit kvalitu a opravit chyby po stránce infotainmentu MIB3 a jeho implementace do vozů, jako je Golf či ID.3, se objevily již dříve. Koncern v tomto ohledu na setkání akcionářů slíbil „kvalitativní ofenzivu“ ústy právě šéfa Blumeho.

Stejně tak, že právě golf po současné osmé generaci dostane i devátou. To v minulém měsíci řekl Thomas Schäfer, šéf značky Volkswagen, a naznačil, že by to mohl být elektromobil s názvem ID. Golf, umístěný v portfoliu pod hatchbackem ID.3.