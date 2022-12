Co stojí za poklesem prodejů Škody v Číně? Začal dřív než covid

Od roku 2010 byla tato země pro Škodu největším trhem, nejlepší prodeje tam automobilka zaznamenala v roce 2018, kdy to bylo celkem 341 tisíc aut. V tom roce navíc čínský automobilový trh zažil poprvé v 21. století pokles, do té doby jen rostl. O rok později výsledek Škody klesl na 282 tisíc, pořád ale byla Čína pro Škodu s náskokem nejsilnějším trhem. Druhé Německo koupilo 191 tisíc škodovek, třetí Česko 94 tisíc.

Kde je tedy skutečný důvod poklesu čínských prodejů mladoboleslavské automobilky? Věrohodně vypadající odpověď přináší čínský web Laitimes v podobě článku reportéra Wua Tan-žua. Bod zlomu podle něj přišel v únoru 2019, kdy FAW-Volkswagen ohlásil odloučení modelu Jetta do vlastní dceřiné značky, která se stane vstupní branou do světa Volkswagenu.

To znamenalo, že nálepka „levný Volkswagen“, která do té doby automobilce Škoda pomáhala, už nebyla vyhrazena pouze jí. Značka Jetta podle webu Car Sales Base prodala ještě v roce 2019 téměř 50 tisíc aut, v roce 2020 to bylo už 160 tisíc a v roce 2021 178 tisíc aut. Srovnejme to s nástupem Škodovky v předchozí dekádě – té trvalo čtyři roky, než přesáhla 100 tisíc v Číně prodaných aut.