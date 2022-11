Volkswagen řeší jména svých elektromobilů, řadě ID už nestačí čísla

Nové elektrické SUV modely od německé značky Volkswagen by mohly v nadcházejících letech nést částečně společné označení, aby byla auta pro zákazníky více srozumitelná. Například nadcházející SUV z Volkswagenu ID.3 by se tak mohlo jmenovat ID.3 X.

V rozhovoru pro web Autocar se o této strategii rozpovídal šéf VW Thomas Schäfer. „Je to jedna z možností a vůbec ne nepravděpodobná. Není to sice stoprocentní, ale písmeno X pro naše SUV je vhodné. Musí to být konzistentní a s písmenem X by to smysl dávalo,“ uvedl Schäfer.