Volkswageny s označením R budou ostrými elektromobily

Nestane se tak však zítra, nýbrž postupně do roku 2030. „Postupně měníme své portfolio a několik elektrických modelů R je ve fázi plánů. V současnosti hodnotíme různé koncepty a možnosti, ale nabídneme jen ty modely R, které splní naše kritéria. Jedno je jisté - budoucnost R je elektrická,“ cituje automobilku britský web Autocar, který zprávu přináší.

Znamená to, že současné verze GTX modelů ID.4 a ID.5 nemusí být finálním vrcholem. Šéf výzkumu a vývoje Volkswagenu Thomas Ulbrich minulý rok naznačoval něco o verzi ID.4 R. Tím by tento elektrický model napodobil strukturu modelové řady Volkswagenu Golf, která také má verze GTI a vrcholové R.

Automobilka také řekla, že se podznačka R bude soustředit na rychlé a snadné nabíjení. To může znamenat, že nabíjecí výkony porostou vysoce nad 135 kW, které pojme dnešní ID.5 GTX. Půjde totiž o vrcholové varianty. Jejich majitelé také mají mít „exkluzivní možnosti nabíjení“, ovšem co to bude představovat, zatím můžeme jen spekulovat.