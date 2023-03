Volkswagen chce investovat do těžby, aby se stal globálním dodavatelem baterií

Dlouhodobě plánuje Volkswagen vyrábět tolik článků, aby pokryl polovinu své celosvětové potřeby baterií. Většina výrobních kapacit má být umístěna v Evropě a Severní Americe. Problémem jsou ale těžební kapacity, proto musí investovat přímo do dolů.

Dodávky pro její první severoamerický závod na výrobu baterií mají zajistit těžební společnosti v Kanadě. Schmall se ale odmítl vyjádřit k tomu, kdy a kde by Volkswagen mohl investovat přímo do dolů s tím, že společnost tyto informace nezveřejní, dokud se situace na trhu neuklidní.

Výroba nebo získávání baterií za rozumnou cenu je hlavním úkolem pro automobilky jako Volkswagen, Tesla a Stellantis, které se snaží, aby elektromobily byly cenově dostupné. Podle analýzy agentury Reuters pouze Tesla přislíbila vyšší investice do výroby baterií než Volkswagen.

Společnost PowerCo byla zřízena loni. Jejím cílem je mít do roku 2030 roční tržby 20 miliard eur (478,7 miliardy Kč). To je ambiciózní cíl pro firmu, která zatím nevyrábí ve velkém. V roce 2025 má zahájit výrobu závod firmy v Německu, v roce 2026 ve Španělsku a o další rok později v Kanadě. V příštích pěti letech plánuje Volkswagen celkem investovat 180 miliard eur, z toho 15 miliard eur je určeno na tři ohlášené závody na výrobu baterií a obstarání některých surovin. Zatím má Volkswagen zajištěny dodávky surovin do roku 2026.