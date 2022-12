Terénní supersport i od Ferrari? Ilustrátor navrhl rallyovou SF90

Líbí se vám přizvednuté supersporty, jako je Porsche 911 Dakar nebo Lamborghini Huracán Sterrato, ale jste fanoušky Ferrari? To má zatím jediné auto pro jízdu mimo asfalt, nazvané Purosangue, a o přizvednutém sporťáku neuvažuje – alespoň je-li nám známo.

Jak by mohl takový vůz vypadat, kdyby vznikl, se zamyslel ruský designér stojící za instagramovým účtem Ildar Project. Jako základ zvolil Ferrari SF90 Stradale, ovšem po jeho zásahu vůz už není tak úplně „stradale“ – tedy „silniční“.

View this post on Instagram

Chtělo by se říci, že pravděpodobnost, že by Ferrari něco takového skutečně postavilo, se limitně blíží nule, ovšem o SUV jsme si to kdysi také mysleli – a najednou je na světě purosangue.