Ferrari Purosangue jako pick-up či kabriolet? Ilustrátor představil své vize

Podle maďarského ilustrátora X-Tomiho by se ale Ferrari nemuselo omezit výhradně na čtyřdveřový crossover. Říkají to tři ilustrace, které v uplynulých dnech zveřejnil.

Vůz má na všech třech pouze jeden pár dveří, ale to by bylo ještě pochopitelné. Ten nejzajímavější - a zároveň neméně pravděpodobný co do sériové výroby - nápad zní na pick-up. Nutno uznat, že pouze dvě sedačky a dvoje dveře jsou pro Ferrari typičtější, ale korbu by fanoušci překousli snad ještě hůře než crossover, máme obavu.