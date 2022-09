Ferrari Purosangue přichází s dvanáctiválcem a protisměrnými dveřmi

V zájmu co nejlepšího rozložení hmotnosti natlačili inženýři motor co nejvíc dozadu, fotosada nicméně pohled pod kapotu nenabízí. Převodovka, osmistupňová dvouspojka, je u zadní nápravy. Rozložení hmotnosti tedy je 49:51 na přední:zadní nápravu.

Že by purosangue z fotografií vypadalo jako kdovíjak vysoký teréňák, se říct nedá. Je vyšší než ostatní ferrari, ale odhadujeme-li podle světlé výšky, jeho doménou pořád zůstává asfalt. Do výbavy ale poprvé v historii značky přibyl asistent pro sjíždění prudkých kopců.

Po designové stránce stojí za zmínku třeba světlomety, které jsou o patro níž oproti dennímu svícení. Prostor za ním, který by u normálního auta obsahoval světla, jsou v tomto případě nasávací otvory. Neobvyklé je také protisměrné otvírání zadních dveří. Otvírají se do úhlu 79°, aby se pasažérům snáze nastupovalo.

Automobilka zatím neoznámila cenu purosangue, web Carscoops ji odhaduje někam k 9,65 milionu korun. To by vůz učinilo významně dražším oproti nejbližší konkurenci; oproti Astonu DBX téměř dvakrát. Ovšem že by to znamenalo nezájem zákazníků, asi u značky Ferrari očekávat nemůžeme.