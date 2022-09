Škoda už plánuje elektrickou octavii, počkáme si ale ještě roky

Jednou to bude muset přijít - ikona českých silnic Škoda Octavia vymění TDI za elektřinu. Někomu se to může zdát hudbou vzdálené budoucnosti, podle britského webu Autocar však na takové auto už nyní automobilka spřádá plány.

Pokud by se tak stalo, byl by samozřejmě rozdíl v platformách - konvenční či plug-in hybridní octavia by zůstala na současné MQB, elektrická by stála na platformě určené výhradně pro elektromobily. To nemusí být současná MEB, na níž stojí enyaq či volkswageny ID, nýbrž třeba připravovaná platforma SSP, spekulují Britové.