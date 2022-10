Kalifornská policie zakázala jízdu hlasitému hyundai. Výfuk má však sériový

Vůz byl v nejostřejším, nejhlasitějším režimu N, při němž střílí do výfuku. Můžeme se ptát, proč řidič jezdil po městě v tomto režimu, ale to nic nezmění na podivnosti celé situace. Elantra N je totiž homologovaná pro prodej a silniční provoz ve všech amerických státech včetně Kalifornie.

Přestože podle slov řidiče a majitele je vůz v sériovém stavu, už od 29. srpna letošního roku, kdy ho policista zastavil, je nuceně odstaven. Řidič ho podle instrukcí policisty o několik dní později odvezl na tamní obdobu STK, kde zjistili, že co do emisí škodlivin vyhovuje - pochopitelně, když je to nové auto -, ale co do hluku nikoliv.