Hyundai Ioniq 5 N může mít i 600 koní

Koncem tohoto roku bychom se měli dočkat velice zajímavé premiéry prvního sériově vyráběného elektrického auta od sportovní divize Hyundai N. Tím by se měl stát kompaktní hatchback Ioniq 5 N, o kterém se nedávno rozpovídal současný výkonný poradce Hyundai a bývalý šéf divize N Albert Biermann.

„Auto bude mnohem rychlejší než i30 N. Jak by také mohlo být pomalejší, vždyť má skoro 600 koní,“ řekl v rozhovoru pro australský Drive Biermann s tím, že tento údaj ještě není konečný.

Ioniq 5 N může mít výkon stanovený na hranicích od 580 až do 620 koňských sil. To by ostatně odpovídalo i technicky, protože vůz bude mít elektro soustavu od Kia EV6 GT, která má výkon 577 koní.