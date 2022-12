Evropské ceny energií snižují naši konkurenceschopnost, říká šéf Volkswagenu

Vysoké ceny energií, které z velké části způsobila válka na nedaleké Ukrajině, sužují už téměř rok celou Evropu a ve velkých průmyslových odvětvích se to již začíná neblaze projevovat. Generální ředitel Volkswagenu Thomas Schäfer to nedávno přiznal ve svém dlouhém příspěvku na profesní sociální síti LinkedIn.

„Evropa není v mnoha oblastech cenově konkurenceschopná. Zejména pokud jde o náklady na elektřinu a plyn, stále více ztrácíme kontakt. Pokud se nám nepodaří efektivně snížit ceny energií v Německu a Evropě, budou další investice do výroby nebo do nových továren na baterie prakticky nemožné,“ uvedl například.

Plány Volkswagenu jsou přitom velmi ambiciózní. Do roku 2030 chce firma v Evropě provozovat šest továren na baterie prostřednictvím své společnosti PowerCo. Do roku 2025 pak VW také investuje 400 milionů eur do rozšíření infrastruktury dobíjecích stanic pro elektromobily v celé Evropě. Do konce dekády dále také hodlá vyrobit na 26 milionů čistě elektrických vozidel.