Test Volkswagenu Polo GTI: Kapesní raketa na každý den

Ergonomii ale nechme stranou, nakonec, není tu nic, na co by si člověk nedokázal zvyknout. A hlavně, tohle auto nese loga GTI, takže musí dobře jezdit. Jaké tedy je? Po městě se projevuje zejména tuhost podvozku. Není prkenný nebo nepohodlný, ale nerovnosti dá znát a zároveň skvěle hlídá pohyby příplatkových 18″ kol i na opravdu mizerném povrchu. Osobně bych zůstal u kol o palec menších, ale i s „osmnáctkami“ si rozumí skvěle.

Těším se však na výjezd za město, protože až tam si může dvoulitrový čtyřválec – nevídaná to věc v takhle malém autě, není to tak dávno, co mělo vrcholové polo čtrnáctistovku, sice unikátní kombinací kompresoru a turbodmychadla, ale i tak – řádně protáhnout nohy. Líbí se mi, jak dokáže jezdit jen tak zlehka svižněji a už tak nabídnout slušnou porci zábavy. Dvoulitr má slušnou porci točivého momentu i ve středních otáčkách a spoustě řidičů by to stačilo.