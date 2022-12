Volkswagen plánuje obří investici do kmenové továrny ve Wolfsburgu

Německá automobilka Volkswagen investuje do roku 2025 do své kmenové továrny v dolnosaském Wolfsburgu 460 milionů eur (11,2 miliardy korun), bude tam vyrábět elektrický vůz ID.3. Na podnikovém shromáždění to prohlásili zástupci automobilky.

Šéf automobilové značky Volkswagen Thomas Schäfer uvedl, že vyrábět by se tam výhledově mohlo také elektrické kompaktní SUV. To by mělo podle webu Automotive News být zhruba velikosti konvenčního modelu Tiguan a mělo by jezdit na platformě pojmenované MEB+.