Volkswagen upravuje infotainment MIB3, chyby jsou pryč, říká šéf

Mainsteamové modely značky Volkswagen v posledních letech, a to včetně elektrických modelů ID, přišly na trh s infotainmentem označeným MIB3. Systém se ovšem nesetkal s dobrou odezvou a laickému ani odbornému publiku se nelíbilo ani provedení displeje.

Chyb si je vědomo i vedení VW. Ředitel Thomas Schäfer přiznal, že v rámci rozhovorů s klienty a dalšími partnery došlo k odhalení chyb v systému. „Víme, co máme zlepšit. Dostali jsme zpětnou vazbu od zákazníků i novinářů. Říkají ‚Víte, že to není dobré. Musíte to napravit‘,“ řekl Schäfer magazínu Car, který zprávu přináší, na losangeleském autosalonu.

Řešením má být nový software 3.0, který by měl přijít už letos v zimě. Má se jednat o velký posun vpřed. Změny hardwaru zaberou více času, máme je očekávat v nových autech do 18 měsíců.

Proč v golfu není vidět na ovládací panel klimatizace? Měl být lépe vybaven AutoMoto

To se bude týkat volantu, kam se místo kapacitních dotykových plošek vrátí klasická tlačítka, a také dotykových posuvníků pod displejem. „Jednou z kritik bylo, že posuvníky nejsou podsvícené, takže v noci nevíte, kde jsou. To je opraveno a příští rok to přijde. Všechny budou podsvícené,“ slibuje Schäfer.

S novým volantem by měl jako první přijet nový tiguan, a to už v roce 2023. Kterých aut se bude týkat upravený displej infotainmentu - s posuvníky je to jeden díl - není zatím jasné. Větší změny hardwaru jsou v plánu na rok 2024.

Nové systémy mají být rychlejší a lépe funkční. Právě na praktičnost si totiž řada zákazníků stěžovala. Schäfer dokonce připustil, že problémy s infotainmentem byly tak vážné, že se kvůli nim každý měsíc schází rada. Až čas ale ukáže, jak moc je nový systém krokem vpřed.