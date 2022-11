Elektrický Fiat 500 dostane ostrou verzi Abarth

Abarth ve spolupráci s Fiatem představí svůj první elektrický model na bázi modelu 500e. Jedná se přitom také o první nový vůz značky se škorpionem ve znaku po šestileté odmlce. Auto by se mělo stát přirozenou konkurencí pro Mini SE.

Spekulace o příchodu silného elektrického mini auta od Abarthu se rozšířily poté, co byl na testovací dráze i na silnicích spatřen maskovaný prototyp, který má patrně širší tělo, nový přední nárazník a mohutný zadní spoiler.

Vůz by měl znamenat začátek přechodu Abarthu na elektrifikovanou a sportovní divizi Fiatu. Další modely italské značky zesílené u Abarthu by pak měly následovat v dalších letech. Šéf značky Olivier François pro Autocar uvedl, že v budoucnu by se měly premiéry dočkat až tři další modely Abarth najednou.