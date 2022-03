Výletní lodě mění itineráře. Ruší zastávky v Rusku

Do Karibiku přes Grónsko? Ruským aerolinkám se komplikují cesty

Do Karibiku přes Grónsko? Ruským aerolinkám se komplikují cesty Cestování

Do Petrohradu běžně mířily také čtyři z lodí společnosti MSC Cruises. Kvůli bezpečnostním obavám však v ruském městě nezakotví ani jedna. „Vzhledem k současným událostem jsme v kontaktu s alternativními přístavišti, jako jsou Stockholm, Helsinky a Tallinn. Přesné detaily potvrdíme pro každé z našich plavidel velmi brzy,“ okomentovala firma.

Ze svých itinerářů stáhla Petrohrad také společnosti Norwegian Cruise Line Holdings, která pod sebou má několik dceřinek, a to Norwegian Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises a Oceania Cruises. V ruském městě by přitom přes léto kotvily lodě zhruba padesátkrát.