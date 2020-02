Oderské štoly čekají na první turisty

Jak sdělil starosta města Libor Helis (Změna pro Odersko), první návštěvníky by břidlicové doly mohly přivítat již letos v červnu.

Podzemí podle něj nebude při návštěvnických prohlídkách osvětleno a turisté si budou svítit lampami umístěnými na přilbách. „Chceme, aby měl návštěvník co nejvíce autentický zážitek, aby viděl to, co v dobách minulých viděli horníci. Průvodci ale budou moci některá místa při prohlídce osvětlit, aby upozornili návštěvníky na některé zajímavosti,“ dodal starosta.