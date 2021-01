Filmy a samota. Švédský festival zve jediného diváka k pobytu na izolovaném ostrově

Göteborský filmový festival se kvůli pandemii přesouvá, jako většina obdobných akcí, do online prostředí, píše CNN. Organizátoři se přesto rozhodli jedinému vybranému divákovi nabídnout zážitek zcela jiných rozměrů. Soutěžní snímky bude moci sledovat na ostrůvku Hamneskär, který je podle uměleckého šéfa festivalu Jonase Holmberga jedním z nejhezčích a nejdramatičtějších míst, která zná.

Vybraný fanoušek stráví týden od 30. ledna do 6. února v domku někdejšího správce majáku a jeho jedinou náplní bude sledování soutěžních snímků. Holmberg tvrdí, že myšlenka vznikla díky tomu, že lidé během pandemie našli únik mimo jiné právě u filmů.

„Zajímá nás, jak se vztah obecenstva za takových podmínek mění, a tak to chceme prozkoumat v extrému. Izolujeme jednu osobu na malé skále v moři a filmy budou jeho jediným společníkem,“ vysvětlil Holmberg.

Ostrůvek Hamneskär je skutečně dramatický. Od roku 1868 ho stráží maják Pater Noster, o který se až do 60. let minulého století, než byl zautomatizován, starali správci. Přesto byl jejich příbytek v nedávné době zrenovován, a tak se případný výherce unikátního zážitku nemusí bát, že by strávil týden v nepohodlí.