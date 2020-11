Bez očkování cestující nepoletí, uvedly australské aerolinky. Další se mohou přidat

Požadovat důkaz o očkování bude podle Joyce zřejmě nezbytnost, až bude k dispozici účinná vakcína. „Mám za to, že půjde o běžnou věc, jak jsem tak mluvil s kolegy z jiných aerolinií po celém světě,“ uvedl šéf společnosti Qantas. Doplnil, že ještě není jasné, zda bude potvrzení nutné i při domácích letech, nebo jen při mezinárodních.

Společnost Air New Zealand pro server CNN uvedla, že zprávy ohledně vakcíny jsou povzbudivé. „Nakonec bude ale záležet na vládě, aby určila, kdy a za jakých podmínek se znovu otevřou hranice. My budeme s úřady nadále úzce spolupracovat,“ uvedly aerolinky.

Je zatím předběžné tvrdit, zda se očkování stane nezbytnou nutností pro mezinárodní cestování, nic takového ještě není vůbec jisté. Rovněž je podle CNN otázkou, zda by vlády takový krok vůbec nařídily, a jak by se s ním vypořádaly po právní stránce. Australská vláda nicméně naznačila, že pro vstup na území státu by mohla vakcinaci vyžadovat.