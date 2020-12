Aerolinky se loučí s Jumbo Jetem. Udělají z něj na jeden večer restauraci

Společnost Virgin Atlantic se rozhodla omladit svou flotilu a vyřadit z ní některé starší stroje, píše server Mirror. Patří mezi ně právě Boeing 747, který byl prvním vyráběným širokotrupým letounem, jenž začal operovat na začátku 70. let minulého století.

Zájemci se budou moci s letounem rozloučit v rámci unikátní večeře, po které se boeing vydá na poslední let, tentokrát už bez cestujících. Návštěvníky čeká tříchodová večeře nebo drink na horní palubě, kterou letadlo proslulo.

V rámci akce se budou moci lidé zúčastnit prohlídky, při které se podívají do míst, která pasažéři nemají šanci vidět. Jde například o prostory, kde při dálkových letech spí posádka a piloti. Rovněž nahlédnou do nákladového prostoru.

Jumbo Jety letos vyřadily ze své flotily také aerolinky British Airways. Vlivem pandemie došlo k jejich uzemnění dříve, než bylo původně v plánu. Společnost by chtěla jeden z boeingů otevřít pro veřejnost příští rok na jaře. Měly by se v něm konat prohlídky pro nadšence do letectví a historie.