Vertikální záhonek v barvě naděje

Vertikální záhonek je připevněný na zábradlí, které lemuje vstup z ulice do zahrady bytového domu. Postup při jeho výrobě čtenářka zachovala téměř celý, protože se posledně osvědčil:

„Mladší syn (11 let) pomáhal polepovat kelímky novinami a ubrousky a dále jsme je spolu natírali barvou. Potřebovala jsem ho na chvíli dostat od počítače. Přípravy jsme zahájili již brzy na jaře, když byla ještě zavřená škola. Upevnění jsem volila tentokrát na dvou místech, aby kelímky držely hezky rovně a nepadaly ke straně. Se starším synem (15 let) jsme potom kelímky připevňovali k síti, využila jsem jeho výšky. Syn upevňoval elektrikářské pásky a já jsem jenom určovala tvar celého obrazce.”

Letošní výzdoba je jednobarevná, a tak je v kelímcích možné objevit také stejný druh květin - afrikány neboli aksamitníky. Ač se paní Jitka zaměřila především na barevné vyznění vertikálního záhonku, my hodnotíme i praktickou volbu květin.

Záhonek má tentokrát sjednocený vzhled a jasné poslání - naději, že nás žádná další pandemie neuzavře zpátky do karantény.

Afrikány jsou známé svými odpuzujícími účinky vůči komárům. To znamená, že se obyvatelé domu mohou před záhonkem zastavit na kus řeči se známými a užívat si klidu, aniž by je tento dotěrný hmyz obtěžoval.

„Kompozice kelímků je tentokrát spíše geometrická, než že by šlo o nějaký symbol,” píše paní Jitka, jež vytváří záhonek nejen pro potěchu vlastní, ale i sousedů. Ti si její dílo cení. Když odjela s rodinou na dovolenou, ochotně záhonek pravidelně zalévali.

Pro každého, kdo by si chtěl vertikální záhonek z afrikánů zkusit vytvořit, má ale Jitka varování. Je třeba být trpělivý, protože než aksamitníky rozkvetly, byl to prý až trochu žalostný pohled, nyní však už záhonek pěkně žlutě září.

„Mám nápad i na příští rok, uvidím, jestli se mi podaří sehnat květy v barvách, jaké bych potřebovala... Co to bude konkrétně, to je ale zatím tajemství,” slibuje Jitka.