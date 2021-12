Strojař z Moravy si sám na zahradě postavil zídku na sucho. Preciznost díla nadchne

„Jsem povoláním strojař a takovou zeď jsem stavěl poprvé. Nadšení střídalo zoufalství, byly dny, kdy mi kameny prostě nešly do sebe. Je to takový složitější tetris. Zídku jsem stavěl 10 měsíců, po práci a o víkendech, několik set hodin. Nakonec se to ale povedlo a zídka stojí. Kameníci mají můj obdiv, je to těžká a namáhavá práce, ale výsledek stojí za tu dřinu,” uzavírá spokojeně Martin.