Před padesátkou si splnil sen z mládí. Na zahradě má dílnu v podobě hobitího domku

Na splnění snů z mládí není nikdy pozdě. Ukazuje to i 47letý Ali Hughson, který si na zahradě svého domu nedaleko skotského Edinburghu splnil přání z teenagerovských let. V té době propadl kouzlu fantasy a naplánoval si, že až jednou bude bydlet ve svém domě, na zahradě si postaví dílnu v hobitím stylu. A to nakonec také udělal.