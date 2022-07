Muž 13 let buduje za domem japonskou zahradu. Čistotu jejího stylu oceňují i Japonci

Martin jej upravil a proměnil v čajovnu. „Je to první věc, kterou spatříte, když do zahrady vstoupíte, a je to také první věc, kterou jsem udělal,” říká.

„Mám to tu rád všechno. Nedávno jsem renovoval horní část zenové zahrady, takže to je patrně teď moje nejoblíbenější část. Rád se svou ženou sedávám v pavilonu s šálkem čaje nebo s pivem a dívám se jen tak do zahrady. Je to velmi uklidňující,” pochvaluje si Martin, který během let navštívil ještě další japonské zahrady v zemi.