Jak mít v bazénu křišťálovou vodu

Není nic lepšího než si v horkých dnech skočit do osvěžující vody v bazénu. Tedy pokud je voda čistá. Základem úspěchu je proto pravidelné čištění pískovou filtrací. „Ta slouží k zachycení nečistot obsažených v bazénové vodě za použití přírodních principů,“ vysvětluje Jan Puchmeltr, specialista společnosti Albixon.

„Její podstatou je průtok vody přes filtrační náplň, ve které se mechanické nečistoty zachycují, a čistá voda se vrací zpět do bazénu.“

Celý objem bazénu se musí přefiltrovat dvakrát denně. Jinými slovy: dvakrát denně by filtrace měla jet zhruba čtyři až pět hodin.

„Pokud by nebyly jeho hodnoty v pořádku, nezareagovala by správně bazénová chemie a voda by vám zezelenala,“ upozorňuje David Benda z Hornbachu.