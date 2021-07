Inspirativní příběh lesní zahrady

Ve svých představách viděla hustý zelený trávník pod vysokými, dnes již více než padesátiletými borovicemi, to vše doplněno keři, jako jsou barevně kvetoucí rododendrony, odolné bobkovišně, tavolníky, túje či tisy.

Eva však byla rozhodnutá si svoji představu o zahradě s trávníkem v lese splnit. Poté, co se jí podařilo přemluvit manžela, postupně přijely tři velké tatry, plně naložené zeminou, kterou zahradním kolečkem manželé systematicky rozváželi po pozemku a připravili tak půdu na zasetí trávníku.

Na výsev majitelé použili běžné travní semeno do sucha a částečně do stínu, po zasetí semínka zaválcovali do půdy, pohnojili a po dobu několika týdnů kropili zahradní hadicí. Pak se konečně začala objevovat zelená stébla nového trávníku.