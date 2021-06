Vila ze 30. let od architekta Žáka i dnes dokazuje svou modernost a udržitelnost

Vilu postavil ve funkcionalistickém stylu v první polovině třicátých let proslulý architekt Ladislav Žák. Vedle domů postavených pro herečku Lídu Baarovou či režiséra Martina Friče patří vysočanská vila mezi jeho vrcholná díla.

„Světlo, slunce, vzduch a volný prostor pronikly do obydlí, jež obklopila a prostoupila zeleň přírody. Místo přepychu nastoupilo pohodlí, místo nádhery hygiena, místo reprezentace komfort,” komentoval architekt Žák stavbu v roce 1939 pro časopis Přítomnost.

„Hajnovi tu žili od doby, kdy se to postavilo. Pan Hajn zemřel v roce 1963 a Pepinka, paní Hajnová, zemřela v roce 1995. Tento dům jsem koupila od paní Hajnové v roce 1964 a od té doby zde žiji,“ uvedla současná majitelka vily Jindřiška Klasnová.

Ta také nechala kameru Novinek nahlédnout do interiéru domu, který se za ta léta prakticky nezměnil. „Prostorově je to velké, přitom to má 104 čtverečných metrů zastavěné plochy. Jsou tu tři ložnice a pracovna, ty jsou nahoře v prvním patře. Dole je jediná, hlavní místnost, obývák a jídelna v jednom,“ říká majitelka.