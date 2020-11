Úsporná kancelářská budova vytvoří tolik energie, že pokryje svůj provoz i budoucí demolici

Dokončení již čtvrté energeticky pozitivní stavby si na své konto připsali architekti z Norska, kteří se ekologicky šetrné architektuře věnují soustavně, jedno v jakém měřítku pracují. Stejnými zásadami se řídí ať při návrhu obyčejné chaty na břehu moře, rodinného domu na okraji města, anebo velké kancelářské budovy. Právě do poslední kategorie spadá jejich nejnovější dílo vysoké 11 podlaží.

Na jeho tvorbě spolupracovali s kolegy z dalších společností a developery. Dům nese název Powerhouse a stojí ve městě Porsgrunn v regionu Vestfold and Telemark. Stejnojmenný dům mají ovšem ještě v dalších městech. Vždy jde o stavby navržené tak, aby byly energeticky pozitivní.

Zároveň budova vyprodukuje takové množství energie, že to pokryje nejenom provoz během jejího života, ale vrátí to do energetické sítě i objem energie, který byl potřeba na výrobu materiálů, z nichž je celá postavená. Zároveň, než se „její čas naplní”, vyrobí i dost energie na svou likvidaci v budoucnu.