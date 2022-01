Stačilo 12 hodin a postavili dům z betonu

Postavit třípokojový dům z betonu by normálně trvalo zhruba čtyři týdny. Díky metodě 3D tisku to ale ve Williamsburgu, v americkém státě Virginia, zvládli za pouhých 12 hodin. Dům pro paní April Springfieldovou nechala vytisknout charitativní organizace Habitat for Humanity. Žena tak získala důstojné bydlení za dostupnou cenu.