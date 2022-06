Sedm českých produktů získalo za svůj design prestižní ocenění Red Dot

Reforma, jejímž autorem je designérské duo Vrtiška a Žák, představuje soudobou interpretaci parkových a městských laviček. Mají betonový základ a jednoduché sezení z dřevěných prken. Design laviček je jednoduchý a přímočarý, ale zároveň i sofistikovaný a rafinovaný. Reformy jsou ve dvou variantách - s opěradlem i bez něj. Na veřejných prostranstvích měst je lze stavět do dlouhých řad, do půlkruhu, lze je namontovat i na stěnu. Masivní betonové základny jsou navrženy ve dvou barevných odstínech a spojeny lamelami z tvrdého nebo tepelně upraveného dřeva.

Úspora místa v kuchyni byla hlavním cílem pro návrh sady nádobí Compact. Má proto ploché pokličky i úchyty a jednotlivé hrnce lze úhledně skládat do sebe. Při skládání se na dno většího kastrolu vždy vloží nejprve poklice menšího a na ni až „její” kastrol. Největší poklice pak zakryje vršek celé sady. Úchytky přitom nijak neblokují víko v dotyku se stěnami hrnce, takže kapky kondenzované páry, jež se při vaření na jejím spodku tvoří, se mohou vracet zpět do hrnce, aniž by zašpinily pracovní plochu nebo varnou desku.