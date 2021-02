Rozdíl mezi vně a uvnitř se ve vile místy zcela stírá

Poněkud nerovný terén pozemku se architekti rozhodli nesrovnávat, což by bylo i zbytečně nákladné, ale využít ve prospěch návrhu železobetonové stavby. Její výšku rozdělili do tří úrovní, přičemž nejnižší podlaží zanořili částečně do terénu tam, kde byl vyšší. Zde vytvořili menší studio, které získává většinu denního světla z užšího světlíku před okny.