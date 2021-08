Příprava domova na stáří začíná zpravidla v koupelně

Z průzkumu agentury Ipsos, kterého se účastnilo 500 respondentů a který si nechala vypracovat Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS), vyplývá, že až 80 procent Čechů ve věku mezi 50 až 65 let počítá s tím, že podzim života stráví ve svém současném domě či bytě. Jen pětina plánuje, že by se na stáří stěhovala. Pokud už tak chtějí učinit, bývá to nejčastěji do menšího bytu či na chalupu, která doposud sloužila jen pro rekreační účely.