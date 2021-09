Pár předělal dodávku na obytný vůz. Jen s bednou nářadí a půjčenou pilou

První rok strávili tím, že z dodávky udělali místo, kde je možné bydlet, a pak se vydali na cesty. „Jednoho dne, krátce poté, co jsme spolu začali chodit, jsem se zmínila o tom, že mám na léto seznam věcí, které bych chtěla zažít,“ svěřila se reportérům agentury AP Jessie.

„Chris si zpočátku myslel, že to je naprosto šílený nápad, ale po troše přemýšlení a zkoumání se rozhodl, že žít v dodávce bude přesně ten typ vzrušení, jaké si nakonec také užije. Oba rádi poznáváme nová místa, trávíme čas venku a ke štěstí nepotřebujeme hromady předmětů.”

Jessie měla původně v plánu strávit na cestách v autě pouze léto, a to ještě jen v menším vozidle, pravděpodobně by to bylo SUV nebo menší dodávka, kterou ale nebude předělávat na domov na kolečkách.