Nová muzejní budova připomíná zrcadlový kotlík. Slouží k uchovávání vzácných děl

Novou ikonickou budovu mají v nizozemském Rotterdamu. Je to nový depozitář tamního uměleckého Muzea Boijmans Van Beuningen. Objekt určený k uchovávání cenných uměleckých děl, která nejsou právě vystavovaná, vzbuzuje jednu základní otázku: Je to jen další budova spadající pod správu muzea, anebo další umělecký předmět čerstvě přidaný do jeho sbírek?