Neviditelný dům v ulici opravdu téměř nezaregistrujete

Neobvyklý dům hledí svým čelem na rušnou silnici A316 nedaleko velkého kruhového objezdu. Jeho zadní strana pak směřuje do ulice 21 St Johns Road.

Původně to bývala kočárovna, v roce 2015 však dům prošel rekonstrukcí a proměnou podle návrhu architekta a výtvarníka Alexe Hawa. Ten jej přebudoval na rodinný dům, ovšem velice originálním způsobem zařídil, aby se na rušné ulici stal téměř nepostřehnutelným a jeho obyvatelé tak měli co největší klid.

Potvrzuje to i zkušenost jednoho z uživatelů internetové sítě Reddit, který ve svém příspěvku napsal: „Ve čtvrti bydlím zhruba deset let a projížděl jsem okolo víckrát, než mohu spočítat, a vážně jsem si ho nikdy nevšiml. Víte o něm někdo něco? Je obytný (dům), nebo komerční? Zkusil jsem si to vygooglit, ale nic jsem o něm nenašel.”