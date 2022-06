Nejužší dům v USA má na šířku jen dva metry. Vznikl natruc sousedům

A právě to panu Hollensburymu vadilo. Proč by měl neustále opravovat fasády svých domů, když mu je povozy ze sousedství neustále ničí? Rozhodl se tedy proluku mezi svými domy zastavět.

Vzniklá stavba nebyla prvotně míněna ani jako dům. A podle toho to vypadalo. Boční strany tvořily zdi sousední domů, které už majitel ani neopravoval, vpředu a vzadu byla pouze zeď uzavírající vstup do proluky.

Vstupními dveřmi vejde host rovnou do obývacího pokoje, jehož hlavním kusem nábytku je plnohodnotná sedací souprava. Při cestě hlouběji do domu vstoupí do kuchyně, jejíž část zabírá úzké strmé schodiště vedoucí do patra.