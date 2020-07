Nápaditě řešený obývací pokoj v sobě ukrývá tělocvičnu

Poté, co upoutala před časem pozornost svou „ skříní na kočky ”, přišla nyní s myšlenkou, že by jedna a táž místnost mohla klidně sloužit dvěma zcela odlišným účelům, a tím doma ušetřit spoustu místa.

Jak je patrné z videa, tentokrát se její designéři rozhodli vymyslet způsob, jak i do malého bytu propašovat tělocvičnu. Vzali tedy obývací pokoj, protože ten bývá největší a obvykle i dobře větraný, a jeho běžné vybavení, kus po kusu, podrobili prohlídce s úmyslem přijít na to, jak by jej bylo možné využít ještě jiným, cvičebním způsobem. A uspěli!