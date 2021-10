Jen pár kroků přes malý potůček a jste v domku s nádherným výhledem do krajiny

Primárním cílem architektů při práci na domě v rovinaté části prefektury Ibaraki bylo začlenění okolní zelené přírody a pohledů na ni do každodenního života jeho majitelů tak, aby si doma mohli co nejlépe užívat pohodlí, ticha a klidu. Zároveň, dům samotný měl do tohoto prostředí co možná neviditelně zapadnout a působit v něm přirozeně.