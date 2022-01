I věžák může být hezký a v pohybu. Pomáhají mu elegantní linie teras

Tím prvním bylo nabídnout budoucím obyvatelům co nejhezčí výhled právě na zeleň parku. Zároveň se rozhodli přenést něco z přírody, prostřednictvím zeleně, přímo do nového domu. Obou cílů se jim podařilo dosáhnout pomocí chytře navržených teras.

Právě terasy jsou hlavní ozdobou a chloubou stavby. Architekti totiž při vytváření návrhu neskončili ve fázi jejich povytažení před stavbu, ale zároveň je ještě nůžkovitě rozevřeli. Díky tomu si vzájemně nestíní ve výhledu a fasáda domu vzbuzuje dojem, jak by byla neustále v pohybu a neustále se vlnila.

V budově s 18 podlažími je 14 luxusních bytů s užitnou plochou od 339 do 341 m², přičemž každý zabírá celé jedno patro. Nejvyšší dvě obytná podlaží pak okupuje penthouse, velký 573 m².

Půdorysy všech bytů jsou si podobné, ložnice mají seřazené do jedné linie na jihovýchodní straně, takže jsou vystavené slunci pouze v chladnějších hodinách dne, zatímco do obývacího pokoje proniká denní světlo až do pozdního odpoledne. Proti přehřívání je ovšem chráněný hloubkou terasy.