Do elegantní vily se nenápadně vkrádá bazén, aby ji chladil

Vnitřní uspořádání domu, jehož půdorys připomíná vzdáleně bumerang, je rozčleněn podle tradičního logického schématu - v přízemí je obývací pokoj, do nějž přicházejí návštěvy a vede do něj i hlavní vstup do domu, odtud se volně pokračuje do jídelní zóny, s níž sousedí do organické zátočiny vložené schodiště.