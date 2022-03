Designéry roku jsou Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Jejich městská lavička skóruje už podruhé

V sérii najdeme klasické rovné lavičky s opěradlem vcelku, nebo děleným, i variantu zcela bez opěradla. Právě ta je zastoupena i v podobě modulárních elementů, které lze sestavovat do dlouhých řad, ale i do oblouku nebo kruhu.

Ceny uděluje Akademie designu ČR. Tvorba vítězů a finalistů Cen Czech Grand Design 2021 je k vidění v Galerii České spořitelny do 10. 4. 2022 na výstavě Best of: CGD21. Expozice je pro veřejnost otevřena každý den zdarma od 10 do 18 hodin.