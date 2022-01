Děda vytvořil na terase pro svého vnuka hokejové hřiště

Po důkladném zaizolování povrchu terasy zbývalo vytvořit ledovou plochu. Nebylo to tak jednoduché, jak si původně představoval. „Když dáte do vody trochu mléka, led je odolnější a hůř se láme. Abyste měli rovnou hladinu, musíte vodu nalít na povrch v poledne, aby do půlnoci zamrzala. To jsem na začátku nevěděl, lil vodu o půlnoci, takže mi zmrzla na led téměř okamžitě, ale pak jsem měl strašně nerovný povrch,” prozrazuje hlavní fígle, na které přišel metodou pokusu a omylu.